Venti anni di lite per una strada vicinale, il Comune cambia tragitto al percorso per chiudere la vicenda

Occupano la strada vicinale che passa davanti al casolare appena ristrutturato e poi propongono al Comune di Città di Castello di deviare il tracciato sui tenneri di loro proprietà, più a valle, per non aver traffico di auto nel giardino di casa.

Nuovo capitolo nella “guerra” giudiziaria che vede opposti una coppia di stranieri, difesa dall’avvocato Fabio Buchicchio, che ha scelto di stabilirsi nelle campagne dell’Alto Tevere, il Comune tifernate, la Soprintendenza e alcuni vicini che si lamentano per la sparizione della strada. E la causa va avanti da 20 anni.

“Torna all’esame di questo Tribunale l’annosa vicenda che contrappone i signori …, i signori ... e il Comune di Città di Castello, concernente i lavori svolti” dalla coppia straniera “sull’immobile di loro proprietà in località Balducci o Palazzetto, incidenti sul regime della strada vicinale gravata di uso pubblico di Casalsole”.

Il Comune di Città di Castello ha disposto “il ripristino della strada vicinale di Casalsole” in corrispondenza del piazzale-giardino antistante il fabbricato rurale di proprietà dei coniugi stranieri “essendo stata rilevata la presenza di un dislivello che interrompeva il pubblico tracciato lungo la strada vicinale”. Ordinanza impugnata dalla coppia sostenendo “che la strada vicinale di Casalsole seguiva in origine il tracciato catastale passando davanti al fabbricato dei ricorrenti e che questi ultimi l’avevano inglobata nel giardino in occasione dei lavori di ristrutturazione” e che “nonostante lo stato di disuso si fosse protratto a lungo (probabilmente per decenni), il ripristino della percorribilità del tratto di strada in questione poteva tornare utile per scopi di passeggiate e turismo (che prescindono dal transito con le autovetture), mentre per reinserirlo nella viabilità ordinaria occorreva effettuare lavori di entità non modesta (a fronte di un’utilità assai relativa)”. I ricorrenti nel 2002 avevano presentato un’istanza “volta allo spostamento della strada su altra rata dei terreni di loro proprietà e che detta istanza era pendente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato e solo successivamente era stata respinta dal Comune a causa della mancanza del consenso dei proprietari dei terreni circostanti”.

Insomma, nessuno è d’accordo sul destino di questa strada: il Comune vuole ripristinare la viabilità, i vicini non vogliono che la nuova strada passi in prossimità dei loro terreni e la coppia straniera non vuole auto nel proprio giardino e ad ogni atto amministrativo corrisponde un ricorso al Tar di una o dell’altra parte.

I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere sull’ultimo ricorso, quello che prevede la modifica del tracciato in modo che vada incontro alle richieste e necessità di tutti i residenti (e sul quale logicamente non tutti sono d’accordo).

Il Comune di Città di Castello ha, infatti, rilasciato l’autorizzazione alla modifica di una parte del tracciato, al fine di non far transitare auto nel giardino della coppia, ma ha anche salvaguardato i “monconi del vecchio tracciato serventi le particelle di proprietà” dei vicini “rinunciando su detto tratto alla servitù di pubblico uso e restituendo il relativo sedime alla libera disponibilità dei proprietari frontisti”.

Ed è su questo punto, che alla fine, il Tar ha deciso, accogliendo il ricorso e confermando il nuovo strumento urbanistico.