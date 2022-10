Perugia, lite all'ufficio postale: cliente urla e inveisce contro l'impiegata, serve la polizia

La chiusura del conto corrente diventa una lite. E serve l'intervento della polizia per calmare il cliente inferocito. E' successo in uno degli uffici postali di Perugia. Secondo la ricostruzione della Questura il 58enne è andato andato in escandescenza, urlando e inveendo contro l'impiegata allo sportello.

Il motivo? La mancanza della carta d'identità. L'uomo ha presentato la denuncia per furto del documento, ma il sistema, come spiegato dalla dipendente di Poste alla polizia, non consente di proseguire con l’operazione richiesta in mancanza della carta d’identità.

Da qui la lite, sedata dall'intervento della polizia.