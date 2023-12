Famiglie in lite per i confini e per la strada in comune, tolte armi e munizioni e revocate le licenze di caccia

La contesa per i confini degenera in lite aperta, con insulti e aggressioni, e scatta il divieto di detenere armi e munizioni in casa, con ritiro della licenza di caccia.

Il provvedimento di revoca è stato notificato “a seguito dell’avvenuta presentazione di una denuncia-querela nei confronti dei due coniugi da parte dei signori … per i reati di lesioni personali, violenza privata, e minaccia aggravata che si sarebbero svolti nei loro confronti ... precedente durante un incontro tra i quattro lungo la strada vicinale che conduceva alle loro abitazioni. Tali fatti, si legge nei decreti, sarebbero il sintomo di una situazione di conflittualità risalente nel tempo tra le due famiglie in questione”.

I due coniugi si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’annullamento del provvedimento basandosi sulla “infondatezza dei fatti addebitati ai suoi assistiti e, dall’altro, che il … e il ... aveva presentato a sua volta una querela contro i ... per lesioni personali gravi, violenza privata, minaccia, danneggiamento”.

I giudici amministrativi hanno confermato i provvedimenti in quanto “la situazione di persistente, accesa conflittualità in atto tra i coniugi ... e … da un lato e la famiglia dei ... e … dall’altro, sfociata nella lite - caratterizzata da reciproche aggressioni verbali e fisiche ed alla base del divieto di detenzione di armi e munizioni - a seguito della quale sono state presentate da entrambe le parti contrapposte denunce-querele. Detta situazione di conflittualità mal si concilia con una sicura detenzione delle armi, dovendo il detentore delle stesse, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, essere persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo”.