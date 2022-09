Aggredita e picchiata in bagno dalla vicina entrata dalla finestra: donna sotto processo

L’antipatia tra vicine di casa finisce in tribunale per una irruzione in casa e una selvaggia aggressione mentre la vittima si trovava in bagno.

Una 43enne, albanese, difesa dall’avvocato Lucia Brinci, è finita davanti al giudice con l’accusa di ingiurie, minacce e lesioni aggravate, “perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, passando dal balcone e impugnando una mazza di plastica, si introduceva nella abitazione” della vicina “entrando nel bagno mentre questa era seduta sul wc” e la “colpiva ripetutamente, l’afferrava per il collo, le tirava i capelli, le dava pugni sulla nuca e la faceva cadere a terra” provocandole lesioni personali consistite in “contusione e lesioni cutanee, giudicate guaribili in sette giorni”.

La vittima dell’aggressione, avvenuta il 7 gennaio del 2019 a San Giustino, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Daniele Federici.