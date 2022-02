Lite tra ex davanti al giudice: lui condannato per minacce, lei assolta per legittima difesa

Lui minaccia la ex e viene condannato. Lei schiaffeggia l’ex e le concedono la legittima difesa putativa.

La vicenda giudiziaria prende avvio nel lontano 2012, a Perugia, con una coppia che si lascia in maniera turbolenta, tra accuse e ripicche.

Fino all’ultimo incontro, quando l’uomo si rivolge alla donna in tono minaccioso: “Tanto prima o poi ti faccio chiudere l’attività”.

La donna replica, non a parole, ma con due schiaffi all’uomo.

Denunce incrociate ed entrambi i protagonisti che finiscono davanti al giudice di pace: lui accusato di minacce, mentre lei deve rispondere dell’accusa di lesioni. Entrambi si costituiscono parte civile.

Il giudice di pace assolve la donna per legittima difesa putativa e condanna l’uomo.

Così lui, difeso dall’avvocato Claudia Orsini, fa appello al giudice del Tribunale di Perugia. Dopo una lunga camera di consiglio, il magistrato ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ma ha confermato la sentenza del giudice di pace per quanto riguarda le statuizioni civili.

La donna era difesa dall’avvocato Laura Modena.