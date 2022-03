"Aiuto vuole strangolarmi" e poi fa perdere le sue tracce: interviene la polizia

Ha chiamato il 112 per dare l'allarme: "Vuole strangolarmi, aiuto", ma poi non ha lasciato il suo nome, ha chiuso il telefono e non ha risposto ai numerosi tentativi della centrale operativa di ricontattarla.

Gli agenti del commissariato sono riusciti, invece, a rintracciare l'indirizzo dove poteva trovarsi la donna, l'indirizzo di casa del fidanzati. Indicazione giusta, visgto che gli agenti hanno trovato nell'appartamento la coppia. La bufera sembrava passata. Dopo aver tranquillizzato la donna, gli agenti le hanno ricordato i suoi diritti, compreso quello di sporgere denuncia o di rivolgersi a un centro di assistenza. La donna, che non aveva bisogno di cure mediche, ha spiegato che dopo la lite si erano chiariti. A quel punto gli agenti non hanno potuto che lasciare l'abitazione, ricordando alla donna di non esitare a contattare i numeri di emergenza nel caso di nuovo bisogno,