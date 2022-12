Perugia, lite furibonda tra conviventi: interviene la Polizia e scorta fuori casa la ragazza

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugi sono intervenuti presso un’abitazione situata in una frazione di Perugia dove era stata segnalata un’animata lite fra un uomo e la compagna.

A richiedere l’intervento della Polizia di Stato è stata la donna, preoccupata per l’atteggiamento aggressivo del compagno, in stato di ebbrezza, con il quale aveva litigato per motivi economici.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno preso contatti con la richiedente che ha riferito di essersi allontanata dall’abitazione insieme al figlio dopo aver discusso con il compagno e alcuni parenti. La donna ha spiegato che la discussione era sempre rimasta su un piano verbale e senza contatti fisici.

Gli operatori, dopo averla tranquillizzata, hanno informato la donna delle proprie facoltà di legge e della possibilità di rivolgersi ad apposite strutture specializzate come i Centri antiviolenza.

Dopo aver constatato che non necessitava dell’intervento dei sanitari, gli operatori hanno provveduto a verificare l’eventuale detenzione di armi, controllo che ha avuto esito negativo.

Successivamente, gli agenti hanno accompagnato la ragazza – che nel frattempo aveva espresso l’intenzione di allontanarsi dall’abitazione - a recuperare alcuni effetti personali per poter trascorrere la notte presso un conoscente.