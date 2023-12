Lite con il passeggero per il biglietto non timbrato: condannato autista dell'autobus

Due mesi di reclusione (con pena sospesa) per un autista di Busitalia finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver colpito un passeggero che non aveva timbrato il biglietto. L’imputato, difeso dall’avvocato Edoardo Maglio, era anche accusato di aver offeso il passeggero con insulti omofobi e minacciandolo di far finire il cellulare in un posto non consono.

Per la Procura di Perugia l’autista avrebbe fermato l’autobus per rincorrere il passeggero che era appena sceso, in quanto secondo il conducente non aveva obliterato il biglietto. Ne era nato un litigio degenerato in violenza, con l’autista che a calci e pugni aveva rotto delle costole al passeggero (con 30 giorni di prognosi), il quale si era difeso con un ombrello, colpendo il conducente al naso e al volto, con prognosi di 7 giorni.

Il giudice ha assolto il passeggero, difeso dall’avvocato Morena Bigini, dall’accusa di lesioni, condannandolo a pagare 200 euro come ammenda per le minacce, mentre ha condannato l’autista a due mesi di reclusione, con pena sospesa.