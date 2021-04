Ferisce il rivale alla testa durante una lite, denunciato ed espulso dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti ieri per sedare una lite in una via del centro cittadino.

Giunti sul posto hanno trovato un cittadino straniero, classe 1997, che aveva avuto una lite con un connazionale gambiano, classe '95. Quest’ultimo aveva una leggera ferita lacero contusa sulla fronte, medicata da un equipaggio del 118 e accusava l'altro di avergliela procurata.

Dai controlli di polizia è emerso che il presunto feritore era inottemperante ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Sono state avviate, quindi, le pratiche per l’espulsione e nella stessa serata personale di Polizia ha accompagnato lo straniero alla frontiera per l’espulsione dal territorio nazionale.