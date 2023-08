Minorenne in terapia intensiva, i testimoni: "Aggredito dal branco"

Restano ancora gravi le condizioni di salute del ragazzo di 16 anni di Città della Pieve, ferito dopo una lite all'esterno di un locale. Secondo alcuni testimoni, la ricostruzione a quanto è possibile appurare è stata formalizzata nella debuncia, sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il giovanissimo si trova ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia. Il diverbio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe nato in seguito agli apprezzamenti rivolti a una ragazza che era con il 16enne che, spintonato, era finito a terra battendo la testa. Se in in primo momento sembrava non aver riportato conseguenze, il ragazzo si è poi sentito male. Portato in ospedale a Città della Pieve, era stato poi trasferito a Perugia. Indagini dei carabinieri per chiarire quanto accaduto.

Il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, e il prefetto di Perugia, Armando Gradone, questa mattina si sono confrontati sulla questione sicurezza. "Quanto accaduto è un fatto estremamente grave e un importante campanello d'allarme che ci dice come certi episodi di violenza gratuita non siano solo più fenomeni legati alle grandi città, ma come si stiano spostando nei centri minori come il nostro" commenta Risini che al prefetto ha chiesto di potenziare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. "Ho fatto ufficialmente questa richiesta sperando che sia possibile potenziare controlli e presenza, compatibilmente con quelli che sono i limiti di uomini e mezzi. Dal prefetto ho ricevuto importanti rassicurazioni che confermano come l'attenzione sia alta verso questi fenomeni e alla sicurezza di tutto il territorio della provincia".