Corciano, padre e figlio insultano commerciante: armi e licenza ritirata dopo la lite nel parcheggio

Litiga con un negoziante, arriva la Polizia e gli ritira le armi custodite a casa, insieme con munizioni e licenza di porto d'armi.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti a Corciano all’interno di un parcheggio adiacente ad un istituto scolastico, ma di pertinenza di un esercizio commerciale, per una lite in corso.

Il proprietario del negozio era stato aggredito verbalmente da un 54enne al quale aveva fatto notare che l’area parcheggio in cui aveva parcheggiato l’auto era di pertinenza dei clienti del suo negozio e non di uso pubblico.

L'uomo aveva detto al negoziante che non avrebbe rimosso l'auto in quanto aspettava il figlio all'uscita da scuola. Ne era subito nato un litigo al quale prendeva parte anche il ragazzino, insultando il negoziante e la moglie che, nel frattempo, si era avvicinata per cercare di riappacificare gli animi.

I poliziotti hanno prima riportato la calma, poi hanno identificato i partecipanti e quando hanno scoperto che il 54enne era titolare di armi e licenze, regolarmente detenute sono andati a casa e hanno ritirato tutto, in via cautelare.