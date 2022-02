Affida i cani ad una struttura dopo un incidente stradale: lite per il pagamento di vitto e alloggio degli animali

Una coppia ha un incidente stradale e si trova costretta ad affidare i cani ad una pensione per animali, ma il titolare del ricovero presenta un conto molto alto, comprensivo di addestramento e scoppia la lite che finisce davanti al giudice di pace.

Secondo il racconto del titolare della pensione per cani, la coppia si era rivolta a lui per sistemare 4 cani boxer non potendosene occupare per un certo periodo, in quanto in ospedale. L’uomo andava a casa della coppia e trovava “i quattro cani in pessime condizioni, molto magri, non abituati al contatto con persone estranee e né tanto meno a camminare al guinzaglio”. Li caricava sul proprio mezzo e li portava alla pensione per cani.

Dopo alcuni giorni l’uomo riceveva una telefonata dalla proprietaria dei cani, affermando che le aveva chiesto educarli. L’uomo acconsentiva e chiedeva 10 al giorno per ciascun cane. Passavano i giorni e la padrona dei cani, ricontattata, accettava di riprendere gli animali e di pagare 1.500 euro, frutto di 38 giorni di ospitalità, per 40 euro al giorno.

L’uomo prendeva i cani, li metteva in macchina e li riportava ai padroni che, però, gli davano solo un acconto di 300 euro e il rimanente sarebbe stato versato nei prossimi giorni.

Dopo vari tentativi, però, riusciva solo a recuperare altri 200 euro, rimanendo il credito di 1.000 euro.

A questo punto, assistito dall’avvocato Mauro Di Clemente, si rivolgeva alla giustizia e il caso veniva assegnato al giudice di pace di Perugia.

La proprietaria dei cani, difesa dagli avvocati Giuseppe De Lio e Simona Boldrini, contesta la ricostruzione del titolare della pensione per cani, affermando che gli animali erano in “ottime condizioni di salute e senza bisogno alcuno di educazione o particolare attenzione”. Gli animali erano stati affidati all’uomo solo in maniera temporanea, a fronte di una richiesta di 500 euro. Cifra che la donna aveva pagato. Tutto il resto è infondato.