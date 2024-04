"Metta la mascherina per bene", il rimprovero scatena la lite al supermercato: in tre finiscono sotto processo

Litigano al supermercato mentre fanno la spesa durante la pandemia per una mascherina indossata male e finiscono tutti in tribunale con l’accusa di violenza privata, minacce e lesioni.

L’episodio è avvenuto in un supermercato in provincia di Perugia, nel 2021, dove una coppia era andata a fare la spesa. Ad un certo punto uno dei due intravede, nelle corsie, un anziano con la mascherina indossata male, calata sul mento invece che a coprire bocca e naso. Avendo problemi di salute invita l’anziano a mettersi la mascherina correttamente. L’anziano risponde male e agita il bastone contro la persona che lo ha rimproverato e il suo compagno.

La storia non finisce tra le corsie del supermercato, perché quando la coppia esce dai locali con la spesa, si ritrova l’anziano nel parcheggio. Secondo quest’ultimo i due si sarebbero posizionati con l’auto dietro la sua impedendogli di uscire dal parcheggio. Gli altri asseriscono di essere stati aggrediti con il bastone e picchiati. L’anziano risponde di essere stato minacciato con la frase: “Te la faccio pagare” da uno dei due, il quale sostiene solo di aver detto che avrebbe chiamato i Carabinieri.

Alla fine una pattuglia arriva veramente per placare gli animi e raccogliere le rispettive denunce che ha portato al processo a carico di tutti e tre i protagonisti. La coppia, assistita dall’avvocato Gianluca Bisogno, è stata accusata di violenza privata (per aver impedito l’uscita dal parcheggio) e minacce (per aver detto “adesso chiamo i Carabinieri e te la faccio pagare). L’anziano, assistito dall’avvocato Michele Marzoli, è stato accusato di lesioni per aver colpito uno dei due. Tutti e tre si sono costituiti parte civile.

Il giudice del Tribunale penale di Perugia al termine del dibattimento ha assolto tutti gli imputati dalle rispettive accuse.