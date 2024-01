Cede tutti i suoi beni per sposare una donna più giovane, ma una lettera postuma svela gli intrighi

I fratelli non vogliono che sposi quella donna così tanto più giovane di lui. Così il promesso sposo avrebbe rinunciato alla sua parte di eredità e di beni, in favore dei fratelli e sorelle, pur di poter coronare il suo sogno d’amore. Alla sua morte, però, la moglie avrebbe trovato una lettera in cui l’uomo confessava tutte le pressioni ricevute da parte dei parenti per ottenere denaro, quote societarie e immobili. E scoppia la guerra in tribunale per l’eredità contesa.

A rivolgersi alla giustizia è stata la vedova di un uomo, assistita dall’avvocato Giuseppe Caforio, che ha portato in giudizio tutti i parenti dopo aver scoperto che pur essendo stata istituita erede universale con testamento olografo del 27 gennaio 1998, il marito (sposato nel 1992) aveva “formalmente alienato ai familiari il patrimonio mobiliare ed immobiliare del quale era titolare”, cioè un appartamento alle sorelle, “i diritti vantati su di una serie di immobili” e “la nuda proprietà della quota di sua pertinenza nella società …”.

La signora riferiva “che dopo la morte aveva rinvenuto una missiva del marito con la quale confidava alla moglie che aveva compiuto gli atti in questione al solo fine di impedire che i fratelli si opponessero alle nozze, attesa la rilevante differenza di età tra il de cuius e la moglie”. Da qui la richiesta di “dichiarare aperta la successione testamentaria ed accertare che gli atti di vendita erano affetti da nullità per mancanza di volontà, difetto di causa, ovvero erano annullabili per vizi della volontà”, sostenendo che in subordine gli atti “dissimulavano delle donazioni indirette delle quali occorreva tenere conto ai fini della riunione fittizia, disponendone la riduzione, in quanto elusive della quota di riserva spettante all’attrice”, oltre al riconoscimento “degli utili prodotti dalla società, le cui quote erano state cedute in nuda proprietà”.

I parenti si costituivano in giudizio chiedendo di “accertare la nullità del testamento in quanto apocrifo, ovvero che fosse annullato perché compiuto in uno stato di incapacità di intendere e di volere”.

Il Tribunale di Salerno in primo grado ha respinto le richieste della vedova e degli appellati. Anche la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata perché decisa dal giudice monocratico e non collegiale, decidendo nuovamente ha rigettato sia la domanda dell’attrice che quelle dei convenuti.

La Cassazione ha confermato le decisioni, ritenendo legittimi gli atti effettuati dal defunto nei confronti dei parenti, ma rimandando alla Corte d’appello una nuova decisione sulla trascrizione degli atti dei beni di cui il defunto si era liberato in favore di fratelli e sorelle. Confermata anche l’intervenuta prescrizione in quanto le cessioni di beni risalgono al 1992 e anche considerando come data il 1997, cioè il momento della scoperta della lettera, i cinque anni sono ampiamente trascorsi.