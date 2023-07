L'inquilino non paga perché la casa è fatiscente: il proprietario gli rompe il naso

La casa è fatiscente e l’inquilino non paga più l’affitto. Il proprietario lo vorrebbe cacciare, ma non c’è modo. Così i due litigano e scoppia la zuffa.

A finire davanti al giudice, con l’accusa di lesioni, è il proprietario di casa, difeso dall’avvocato Angelo Frioni, “perché colpendolo al viso con un pugno gli provocava una lussazione del quinto dio della mano sinistra e la frattura delle ossa nasali. Lesione giudicata guaribile in 30 giorni”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 9 luglio del 2021. L’inquilino aggredito si è costituito parte civile tramite l’avvocato Elena Cristofari.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’inquilino non avrebbe pagato l’affitto, adducendo come scusa le condizioni fatiscenti dell’abitazione. Il proprietario avrebbe provato a sfrattarlo, ma la sua richiesta era stata respinta dal Tribunale e per questo avrebbe agito con la forza, aggredendo l’inquilino. Il proprietario, però, sostiene di essersi solo difeso dall’aggressione dell’altro.

Nel frattempo sono intervenuti anche i Carabinieri del Nas che hanno constatato le condizioni di inagibilità dell’abitazione.