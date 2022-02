Ubriaco litiga con la madre e aggredisce gli agenti: arrestato e condannato

Ubriaco insulta la madre, spacca vasi da giardino e aggredisce gli agenti di Polizia: arrestato, condannato e subito rilasciato.

L’uomo, un 58enne perugino, è stato arrestato dalla Polizia dopo che aveva litigato con la madre, preoccupata perché il figlio era ubriaco e continuava a bere.

Alle rimostranze della madre l’uomo avrebbe reagito continuando a bere, staccando un quadro dalla parete e lanciandolo in cortile. Una volta uscito fuori, poi, avrebbe distrutto un vaso da giardino.

Nel frattempo la donna aveva chiamato la Polizia e all’arrivo degli agenti l’uomo avrebbe iniziato ad insultarli, per poi scagliarsi contro di loro, afferrandone uno per il collo.

Portato prima in Questura e poi in Tribunale l’uomo, difeso dall’avvocato Donatella Panzarola, è stato processato per direttissima, patteggiando 6 mesi di carcere con pena sospesa, tornando immediatamente libero.