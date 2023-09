Perugia, lite tra marito e moglie: scatta il sequestro delle armi tenute in casa

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un’abitazione della città per una lite tra coniugi, con il marito in stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche.

La donna ha chiamto la Polizia e poi ha riferito che l’uomo, affetto da problemi di salute e recentemente dimesso da una struttura di disintossicazione, era in possesso di licenza di porto d’armi.

Gli agenti hanno effettuato un controllo più approfondito appurando che, effettivamente, l’uomo risultava titolare di licenza e vista la conflittualità tra le parti hanno ritenuto essere venuti meno i presupposti per il porto di armi, provvedendo all’immediato ritiro cautelare della licenza di porto di fucile.