Lite in famiglia, la compagna chiama i Carabinieri e lui viene arrestato per possesso di droga

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia sono intervenuti in un’abitazione di Castel Del Piano dove una 53enne italiana aveva chiesto l’intervento dell’Arma per un acceso diverbio con il compagno, un italiano di 52 anni, con precedenti di polizia.

Giunti sul posto, i militari, conoscendo i precedenti dell’uomo, hanno colto subito il suo atteggiamento sospetto e nervoso e hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale, rinvenendo, nascosto negli slip, un panetto di hashish di circa 100 grammi.

La perquisizione è stata pertanto estesa all’abitazione ove è stato trovato, nella tasca di una valigia, anche un bilancino di precisione.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, in ragione dei rilevanti elementi indiziari raccolti, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.