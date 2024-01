Momenti di follia in casa, ci vogliono due pattuglie dei Carabinieri per bloccare e ammanettare il figlio violento

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra sono intervenuti presso l’abitazione di un 31enne del posto, convivente con i genitori, per una lite in corso, con il giovane che stava dando in escandescenza. La richiesta d’intervento proveniva proprio dalla madre che, davanti all’ennesimo scatto d’ira del figlio, ha chiesto l’aiuto alle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno constatato che l’uomo, in palese stato di alterazione per l’assunzione di alcolici, aveva messo a soqquadro tutta la casa. Nonostante l’arrivo di una seconda pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in supporto, a nulla sono valsi i tentativi da parte dei militari di riportarlo alla calma. Anzi, il 31enne ha iniziato ad offenderli verbalmente e si è scagliato contro di loro, opponendo viva resistenza, venendo di conseguenza immobilizzato e ammanettato.

È stato poi portato in caserma, dove è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.