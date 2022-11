Perugia, lite a colpi di sedie e coltellate: in due sotto processo per lesioni

Calci e pugni, sedie che volano in faccia all’avversario, sacchi dell’immondizia pieni di vetro lanciati contro il rivale e, infine, le coltellate. Sono due le persone, difese dagli avvocati Luisa Manini e Sabrina Montioni, finite davanti al giudice per una lite avvenuta un anno fa in piazza della Repubblica a Perugia.

Uno degli imputati, un 35enne sudamericano, deve rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate “perché nel corso di una lite occorsa in Perugia, in zona piazza della Repubblica, attingeva per tre volte l’altro imputato con un coltello multiuso di colore mimetico”, per la Procura “chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’aggressione”, in particolare “all’orecchio sinistro, nello spazio interdigitale della mano sinistra e nella regione sovrascapolare posteriore sinistra”, da cui derivava una malattia giudicata guaribile in 10 giorni.

All’uomo è contestato anche il possesso e il porto abusivo del coltello.

L’altro imputato, un 30enne italiano, è accusato di avere, nel corso della lite, “afferrato il rivale per il collo, facendolo cadere a terra, tirandogli calci, lanciandogli sacchi di immondizia contenenti vetro, successivamente proseguendo l’aggressione in via Baldo, ove lanciava al rivale una sedia che lo colpiva sul volto e poi colpendolo ancora ripetutamente con pugni e calci al volto, mentre si trovava seduto sulle scalette” della ex chiesa di San’Isidoro,” cagionando una frattura parcellare dell’emipiatto tibiale laterale di destra, lussazione della falange distale del V dito della mano sinistra, escoriazioni multiple ai quattro arti e al viso” per una malattia giudicata guaribile in 30 giorni.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio del 2021. La Polizia aveva denunciato entrambi i litiganti, multandoli anche per la violazione delle norme sul coprifuoco.

Il giudice assegnatario del procedimento si è dovuto astenere in quanto aveva già svolto una funzione giudicante nel corso del Riesame e quindi il fascicolo è passato ad altro magistrato per l’udienza del 12 gennaio del 2023.