Fontivegge, lite all'alba tra tre persone all'uscita del pub

Violenza e disordini poco dopo l'alba a Fontivegge. Il racconto viene dai social, con un residente molto attivo per la sicurezza del quartiere che pubblica una notizia e una foto.

"Ancora disordini collegati al pub sotto il palazzo della Regione, locale appena riaperto dopo il dissequestro di pochi giorni fa, sempre per motivi di sicurezza" (a causa di una rissa finita a bottigliate con diversi feriti, ndr), si legge nel post.

"Stamattina alle 7.20 in piazza del Bacio, un sudamericano si è avvicinato di corsa verso me pregandomi di aiutarlo perché inseguito da altri due connazionali, gli ho gridato di scendere la scalinata della piazza per mettersi immediatamente sotto l’angolo visivo della telecamera della piazza che puntava verso la stazione - prosegue il messaggio su Facebook - Gli altri due che lo inseguivano hanno comunque raggiunto il ragazzo ma hanno capito di essere in quel momento video sorvegliati. Ne è seguito un breve screzio tra loro con presunte minacce verbali da parte degli assalitori, lasciando presagire un possibile futuro regolamento di conti, magari fuori dall’occhio visivo delle telecamere. Intervenuti pochi minuti dopo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, per accertamenti sul pub che in quell’orario risultava ancora aperto".