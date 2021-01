Controlli anti ladri nello Spoletino, i Carabinieri intervengono per una furibonda lite familiare

Controlli serrati da parte dei Carabinieri di Spoleto durante le festività natalizie e queste prime settimane del 2021.

Numerose pattuglie hanno messo in campo controlli mirati alla prevenzione dei furti in abitazione e interventi per liti e disagi all’interno delle famiglie.

La presenza costante dell’Arma ha consentito di evitare il peggio in un’abitazione, dove un uomo a causa di un alterco, minacciava i familiari con un coltello.

Il pronto intervento dei militari ha consentito di bloccare e disarmare il giovane, riportandolo alla calma.