Lite in discoteca, aggrediscono un connazionale e poi la fuga: uno sotto processo

La serata in discoteca degenera e la pista si trasforma in un ring con diverse persone che ne aggrediscono un’altra per motivi non ben precisati.

Sotto processo ci finisce un rumeno di 32 anni difeso dall’avvocato Michela Maria Ulli, accusato di lesioni personali aggravate “perché in concorso tra loro e con altra persona al momento non identificata, mentre trascorrevano la serata all’interno della discoteca …” alla periferia di Perugia, avrebbero aggredito “un connazionale con calci e pugni”, procurandogli lesioni personali (frattura a decorso spiroide distale intermedia del IV dito della mano sinistra e una contusione zigomatica emorragica sottocongiuntivale) dalle quali derivava una malattia della durata superiore ai 40 giorni”.

L’uomo era finito in ospedale con un dito rotto, una frattura allo zigomo e una emorragia sotto l’occhio.

La Procura di Perugia contesta anche l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone. Il fatto è avvenuto a Perugia il 30 settembre del 2019.