Perugia, lite di coppia nel parcheggio del centro commerciale: lei prende un sasso e danneggia l'auto del compagno

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nel parcheggio di un centro commerciale di Perugia per una lite di coppia.

I poliziotti hanno preso contatti con un 34enne cittadino italiano che ha raccontato di avere avuto una discussione con la compagna per futili motivi e che alla fine della discussione, la donna, albanese di 30 anni, si era allontanata per andare a prendere la propria auto nel parcheggio del centro commerciale, am che lungo il tragitto aveva raccolto un sasso lanciandolo più volte contro il veicolo del compagno danneggiandolo in più parti.

A separare la coppia era intervenuto personale della sicurezza del centro commerciale.

Gli agenti, a quel punto, hanno sentito la donna che ha spiegato di aver reagito in quel modo poiché il compagno le aveva impedito l’uscita dal parcheggio con la propria automobile.

I poliziotti hanno denunciato la donna per danneggiamento e minacce.