Lite in condominio per il parcheggio, volano parole grosse e minacce: assolto padre che ha difeso la figlia

Lite condominiale per motivi di parcheggio finisce davanti al giudice di pace con un’accusa di minacce.

A scatenare la lite il rimprovero di un anziano condomino nei confronti della figlia, minore, di un vicino, per un’automobile parcheggiata male, a dire dell’anziano.

Sentendo le urla che provenivano dal piazzale, l’imputato, difeso dell’avvocato Saschia Soli, era sceso per difendere la figlia e i due vicini avevano iniziato a litigare.

Secondo l’uomo l’anziano si sarebbe espresso in maniera poco civile, soprattutto nei confronti di una bambina e quindi, secondo l’accusa avrebbe reagito.

Per la Procura di Perugia avrebbe “minacciato di un male ingiusto” il vicino di casa “proferendo ad alta voce, anche alla presenza di altre persone le seguenti espressioni minacciose” (tali non ritenute dal giudice di pace), “stai zitto altrimenti ti spacco la faccia … sei un morto di fame, ora ti spacco la faccia … pezzo di m… chiama la polizia, m… devi abbassare la testa quando me encontri perché se te pijo da solo te trito tutto, tel dico eh! Te trito tutto … pezzo di m… ti spacco tutto”.

Fatti sono avvenuti a Perugia il 17 novembre del 2017. Al termine del procedimento il giudice di pace ha assolto l’imputato.