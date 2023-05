Scontro a colpi di sedie e bottiglie, poi spunta un coltello: due sotto processo per la lite in corso Vannucci

Un processo penale e un Daspo urbano per la lite a calci e pugni, sedie che volano in faccia all’avversario, sacchi dell’immondizia pieni di vetro lanciati contro il rivale e, infine, le coltellate.

Due persone, difese dagli avvocati Luisa Manini e Sabrina Montioni, sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per una lite avvenuta una sera di due anni fa in piazza della Repubblica a Perugia.

Uno degli imputati, un 35enne sudamericano, è accusato di avere provocato delle lesioni personali aggravate “perché nel corso di una lite occorsa in Perugia, in zona piazza della Repubblica, attingeva per tre volte l’altro imputato con un coltello multiuso di colore mimetico”, per la Procura “chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’aggressione”, in particolare “all’orecchio sinistro, nello spazio interdigitale della mano sinistra e nella regione sovrascapolare posteriore sinistra”.

L’altro imputato, un 30enne italiano, è accusato di avere, nel corso della lite, “afferrato il rivale per il collo, facendolo cadere a terra, tirandogli calci, lanciandogli sacchi di immondizia contenenti vetro, successivamente proseguendo l’aggressione in via Baldo, ove lanciava al rivale una sedia che lo colpiva sul volto e poi colpendolo ancora ripetutamente con pugni e calci al volto, mentre si trovava seduto sulle scalette” della ex chiesa di Sant’Isidoro,” cagionando una frattura al ginocchio, alla mano ed escoriazioni al viso.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 10 e l’11 maggio del 2021. La Polizia aveva denunciato entrambi i litiganti, multandoli anche per la violazione delle norme sul coprifuoco.

I due si sono costituiti entrambi parte civile. Il giudice ha aperto oggi il dibattimento, accogliendo le liste testimoniali e aggiornando alla prossima udienza.