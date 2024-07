Tenta di strangolare la ex moglie del compagno, ma lei si libera con una mossa di difesa personale e scatta la denuncia

Si presenta a casa della ex con la nuova compagna, questa aggredisce la ex moglie e cerca di strangolarla, ma lei si libera con una mossa di difesa personale e chiama le forze dell’ordine: lui finisce denunciato e con il fucile da caccia sequestrato.

L’imputato ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria proprio contro questa ultima decisione, chiedendo l’annullamento del decreto della Prefettura di Perugia “con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni ingiungendogli di cedere quelle in suo possesso a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla notifica del provvedimento sotto comminatoria, in difetto, di confisca”. Ricorso che comprende anche la richiesta di annullamento del decreto del Questore della Provincia di Perugia “con il quale veniva revocato il porto d’armi uso venatorio”.

Provvedimenti disposti sulla base del “giudizio di inaffidabilità del ricorrente alla detenzione ed all’uso delle armi e munizioni”, a sua volta “sorretto dal riferimento all’esistenza di una situazione di attuale, accesa conflittualità familiare, in cui egli è coinvolto unitamente alla compagna convivente, al figlio e all’ex compagna, madre di quest'ultimo”.

I provvedimenti nascono a seguito di un episodio che ha portato ad una denuncia presentata dalla ex compagna per minacce e percosse, che a sua volta ha dato origine ad un procedimento penale (poi archiviato per remissione della querela). Secondo la denuncia-querela, il ricorrente e la sua attuale compagna si sarebbero presentati presso l’abitazione della ex compagna in “evidente stato di alterazione psicofisica indotta da probabile assunzione di alcool o sostanze stupefacenti”, e, nella circostanza, la compagna del ricorrente avrebbe insultato l’altra donna, “afferrandola per il collo nel tentativo di strangolarla”, anche se quest’ultima si era sottratta con una mossa di difesa personale. Alla scena assisteva anche il figlio del ricorrente, all’epoca non ancora maggiorenne. Al centro della vicenda le richieste dell’uomo alla ex dei soldi per il mantenimento del figlio.

Nel ricorso si lamenta la sproporzione del provvedimento e la mancanza di elementi per accreditare il giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi a carico del ricorrente. Per i giudici amministrativi, però, il ricorso è infondato. Dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene il porto d’armi una concessione e non un diritto, di fronte alla sussistenza di una situazione di conflittualità, tra famigliari o tra vicini di casa, è ormai buona regola provvedere all’eliminazione di qualsiasi elemento di ulteriore pericolosità, come possono essere appunto le armi. Il tenore della denuncia, per quanto poi ritirata, al momento della decisione della Prefettura era “tale da indurre ragionevolmente a ritenere sussistente un rischio di pregiudizio in relazione alla detenzione di armi e munizioni”. Nel frattempo, però, la situazione, per ammissione della querelante, ha registrato “il venir meno degli attriti e malintesi ed il recupero di rapporti sereni e tranquilli anche nei confronti della nuova compagna del ricorrente”. I giudici amministrativi, quindi, propendono, “alla luce degli elementi sopravvenuti” per una nuova valutazione da parte della Prefettura per la restituzione del fucile e della licenza di caccia.