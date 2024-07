Lancia una tazzina di caffè al cognato, ma colpisce un'auto che passa davanti al bar

Lui beve e gioca d’azzardo, lei sta tutto il giorno a fare video al cellulare e si dimentica anche dei figli. È la vicenda familiare finita all’attenzione della Procura di Spoleto e poi del Tribunale con l’emissione di un divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico per l’uomo.

L’indagato, un marocchino residente a Foligno e difeso dall’avvocato Dario Epifani, è stato denunciato dalla moglie per violenze e maltrattamenti, anche se solo verbali e mai fisici. La donna lo accusa di essere diventato violento a causa dell’alcol e di aver trovato decine e decine di gratta e vinci in auto. Una volta, inoltre, sarebbe scappata dai vicini e chiamato i parenti al culmine dell’ennesima lite con il marito. Dopo questo episodio l’uomo era stato chiamato dal cognato per chiarire la situazione. I due si erano incontrati in un bar e avevano iniziato a litigare, con l’indagato che aveva scagliato la tazzina contro il parente acquisito, non colpendolo. La tazzina era, però, volata fuori dal bar e colpito un’autovettura di passaggio.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’uomo ha raccontato la sua versione: torna a casa dopo il lavoro e trova i figli che devono ancora fare i compiti, la moglie sempre al cellulare, fino a notte fonda, a fare video per i social. Spesso non si alza la mattina e non porta i figli a scuola. Così per evitare discussioni esce e va al bar a bersi una birra (in precedenti dichiarazioni aveva negato di bere, salvo poi essere stato fermato per un controllo stradale e all’etilometro era saltato fuori un 1,5 grammi per litro di alcol nel sangue).

Il giudice ha comunque deciso per l’allontanamento dalla casa dell’uomo, con divieto di avvicinamento alla donna e di visita ai figli, con applicazione del braccialetto elettronico.