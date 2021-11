Adesso a 7 anni dai fatti, il processo è stato instradato nel protocollo del Tribunale penale di Perugia per quelli ormai prescritti. E i due cacciatori attendono la dichiarazione di intervenuta prescrizione (la querela di parte era stata ritirata, anche se il reato è procedibile di ufficio) per poter sbloccare il procedimento amministrativo di restituzione dei fucili e poter tornare a cacciare.

Frase che era costata l’imputazione per minaccia aggravata e sequestro dei fucili ai due cacciatori.

Da quanto emerso in dibattimento, i fatti risalgono al 2014, tra i tre soggetti implicati nel procedimento, c’erano già state delle liti, proprio a causa del passaggio nel terreno.

Due cacciatori, difesi dall’avvocato Elodia Mirti, ad esempio, sono finiti sotto processo per minacce, con l’aggravante di aver prospettato un danno certo mostrando la custodia di un fucile. Minacce che i due cacciatori avrebbero proferito nei confronti di un agricoltore che li aveva intravisti fare una battuta di caccia nel suo fondo aperto.

I fondi aperti sono motivo di continuo attrito tra cacciatori e coltivatori. E in qualche caso possono sfociare in lunghe questioni giudiziarie, penali e amministrative.

Lite tra cacciatori e agricoltore per il passaggio nel fondo aperto, due in tribunale per minacce