Bastia Umbra, massacrato di botte all'uscita da un locale per un apprezzamento ad una ragazza

Una tranquilla serata autunnale, le chiacchiere al bar tra amici, una passeggiata tra le vetrine illuminate, poi all’improvviso le urla, i passi veloci e pesanti di chi fugge o di chi si avvicina per vedere cosa accade.

Sotto le luci incerte dei lampioni, un gruppo di giovani si sta azzuffando, si insultano e si picchiano. O meglio, alcuni infieriscono su una persona a terra. A far scattare l’aggressione una parola di troppo nei confronti di una ragazza. La vittima sarebbe stata spintonata, fatta cadere a terra e poi colpita con calci e pugni dagli aggressori.

L’epilogo è intuibile, in due (uno è difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio) finiscono sotto processo per lesioni aggravate “perché in concorso tra loro, colpendo con calci e pugni al volto e agli arti, provocavano a … lesioni personali – lussazione gleno omerale sinistro, trauma cranico facciale con frattura ossa nasali, contusione/distorsione terzo dito mano destra, contusione ginocchio destro – dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in 70 giorni”.

L'episodio è avvenuto a Bastia Umbria l'8 ottobre del 2017.