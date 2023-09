Amici e parenti "saltano" le liste d'attesa: medico denunciato dai Carabinieri del Nas

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazione hanno denunciato due medici e due infermieri nell’ambito delle ispezioni effettuate per verificare la gestione delle liste di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Servizio sanitario pubblico.

I controlli dei Carabinieri del Nas, svolti a livello nazionale e conclusi con la denuncia di nove professionisti in tutta Italia. A Perugia è stato denunciato un medico che svolgendo attività libero professionale intramuraria “allargata”, avrebbe visitato i pazienti nel suo studio privato stravolgendo le liste d’attesa in favore di amici e conoscenti, consentendo loro di essere sottoposti prestazioni sanitarie in data antecedente rispetto a quanto previsto dal sistema informatico aziendale di prenotazione.

Denunciato anche un medico radiologo in servizio presso un ospedale della provincia di Perugia per aver svolto attività lavorativa, per conto di una cooperativa, presso un’altra struttura, pur trovandosi in malattia.

Denunciati anche due infermieri che svolgevano esami ematici a favore di privati attestando falsi ricoveri.