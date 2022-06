Trovato morto in piscina, mistero a Lisciano Niccone

E' stato trovato morto nella piscina di un'abitazione privata. La scoperta questa mattina intorno alle 9 da parte, secondo quanto è stato possibile appurare, da parte del giardiniere che si occupa della manutenzione del verde della casa. L'abitazione si trova in una zona di campagna del piccolo centro tra Umbria e Toscana.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, la vittima, 56 anni, è residente a Lisciano Niccone, ma non vivrebbe nella casa dove si è verificato quello che sembrerebbe essere un incidente o un malore improvviso. Le indagini, da parte dei carabinieri, sono ancora in corso. Qualche elemento in più potrò essere fornito anche dal medico legale.