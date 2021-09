Incendio distrugge bosco in Altotevere, evacuate alcune case: messa in salvo una donna invalida

Un incendio a Lisciano Niccone, scoppiato nel primo pomeriggio, ha distrutto oltre 3 ettari di bosco e verde in località di Pian di Marte. I soccorritori, il personale medico del 118 e le forze dell'ordine oltre alla fiamme hanno dovuto mettere in sicurezza alcune abitazioni che si trovavano a poche centinaia di metri dal fronte dell'incendio. In particolare una signora invalida è stata evacuata dalla propria casa e subit trasferita in un luogo sicuro dal 118. L'incendio, molto esteso, è stato domato - sono in corso ancora le operazioni di bonifica - dopo ore di duro lavoro da una task-force formata dai Vigili del Fuoco, 3 squadre dell'Agenzia forestale e con l'ausilio dell'elicottero regionale EliUmbria.