Linea Verde Life fa tappa a Perugia ed elogia l’Antica Latteria di via Baglioni (le immagini)

Linea Verde Life fa tappa a Perugia ed elogia l’Antica Latteria di via Baglioni. Non è la prima volta che si appongono medaglie al petto del sòr Umberto, ma la presenza di una troupe Rai suscita sempre un certo interesse. Tante le persone confluite nello storico locale della famiglia Olmati: sia la normale clientela, che avventori legati all’occasione. Senza contare la decina di elementi della troupe, i quali hanno gustato le specialità della Casa.

Al bancone l’anziano e sempre attivo titolare Umberto, insieme al figlio Francesco e alla nuora Aneta. Tra i figuranti esterni anche una figlia di Aneta, Sara Olmati, fresca di laurea in economia, accompagnata da un paio di amiche. Carina e gentile, secondo la tradizione di famiglia. Il barbuto conduttore Marcello Masi , con la bella e brava Daniela Ferolla, oltre a fare sosta in latteria, si sono concessi un giro in una piazza IV Novembre, radiosa nel suo fulgore, in una mattinata di pieno sole. Marcello in bici, mentre Daniela si è avvalsa di un più comodo monopattino.

Anche l’Inviato Cittadino era stato convocato per parlare di una particolarità del locale, non avendolo fatto ieri (per l’impazienza di aspettare) lo fa ora. Ricordando ai lettori che l’interno della latteria è dotato di un’ampia greca in ceramica, realizzata dal maestro Federico Berardi nell’anno 1925. L’autore de “La nostra Fontèna” e “La storia di Perugia” (etrusca, medievale, risorgimentale) era un discreto pittore. Realizzò dunque delle immagini di carattere campestre (intonate al clima bucolico, con opere agresti, buoi e vaccine lattifere) accompagnandole con la citazione dei versi carducciani da “Il bove”. Questo avrei dovuto dire a Linea Verde Life. Basti averlo raccontato ai nostri lettori. Per chi abbia interesse, aggiungo che la trasmissione sarà in onda il 26 settembre su Raiuno alle 12:20