Lite sul pontile, ragazzo picchiato e lunotto dell'auto in frantumi: in 4 sotto processo

Calci e pugni a un giovane sul pontile e auto distrutta alla fidanzata: in sei sotto processo per la lite avvenuta a Tuoro sul Trasimeno nel luglio del 2021.

I sei, difesi dagli avvocati Elena Ferrara, Enrico Renzoni, Sabrina Panari, Eleonora Magnanini, Chiara Camilletti, Luciano Morini, Alessandro Vesi. Gli imputati erano stati condannati con decreto penale di condanna a 9mila euro di multa e 8 mesi di reclusione, ma avevano presentato opposizione e sono stati rinviati tutti a giudizio.

Due degli imputati sono usciti dal processo tramite lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, mentre gli altri sono finiti davanti al giudice per rispondere dell’accusa di “aver cagionato a …, in concorso tra loro, lesioni personali consistite in un trauma facciale con frattura composta delle ossa nasali, diagnosticate guaribili in 30 giorni, colpendolo con pugni e calci”.

Uno degli imputati è accusato anche di danneggiamento per avere infranto completamente il parabrezza dell’auto della ragazza che era in compagnia dell’aggredito”. Gli imputati si dichiarano estranei ai fatti.