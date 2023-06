Limoncello nella borsa frigo in cella, negata la libertà anticipata al detenuto

Il limoncello trovato nella cella del detenuto gli costa il rinvio della scarcerazione anticipata di un semestre.

È la decisione del magistrato di Sorveglianza con la quale è stata rigettata “l’istanza di liberazione anticipata relativa ad un semestre, per avere il detenuto, in tale semestre, riportato un rapporto disciplinare a causa del rinvenimento nella propria stanza, a seguito di perquisizione, all’interno di una borsa frigo di un brick di vino contenente sostanza alcolica che veniva descritta essere simile al limoncello”.

Il detenuto si è rivolto alla Corte d’appello dichiarando che “all’interno del brick c’era solo vino bianco a cui egli aveva aggiunto succo di limone (quindi non si trattava di limoncello) e che era stato un episodio isolato verificatosi durante il periodo festivo natalizio, essendo egli un soggetto non dedito all’uso di alcolici”. I giudici di appello hanno ritenuto non “dimostrata la gradazione alcolica della bevanda rinvenuta” e soprattutto “l’unicità dell’episodio disciplinare riportato dal detenuto” che nel tempo ha dimostrato di comportarsi correttamente con il personale penitenziario, partecipando a tutte le attività ricreative, ai corsi scolastici e partecipando attivamente al percorso di rieducazione. Ne consegue l’annullamento della sanzione disciplinare e la possibilità di uscire anticipatamente dal carcere.