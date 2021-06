Nuova lettera alla Provincia, svincoli e strade pericolose: la mappa con la richiesta di intervento

Nuova lettera inviata da Piegaro al Presidente della Provincia Luciano Bacchetta e per conoscenza all’Assessore Regionale ai Trasporti, Enrico

Melasecche. Mittente: i consiglieri della Civica di Piegaro (Augusto Peltristo, Roberto Pinzo e Gianmaria Tei). Motivo: la sicurezza stradale di quest'area in particolare si parla della strada provincia 315 di Mugnano, dalla SR 220 Pievaiola, dal bivio di Mugnano verso Castiglione della Valle e poi in direzione Cerqueto e Marsciano e della SP 340 di Spina da Acquaiola (Vecchia Pievaiola SR 220) a Castiglione della Valle, la SP 321 di Pilonico Materno , la SP 309 di Moiano e la SP 307 di Piegaro.

“In queste strade provinciali – esordisce Peltristo – soprattutto nella SP 321 di Pilonico, nonostante alcuni recenti interventi effettuati, ci sono ancora problemi di sicurezza stradale che si trascinano da anni. Ridotta manutenzione ordinaria, assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale, segnaletica verticale obsoleta e carente, ma soprattutto il manto stradale in dissesto ed ora anche la vegetazione ai bordi della strada”.

I consiglieri in particolare chiedono una sistemazione urgente dei bivi che si trovano in queste strade provinciali e di alcuni tratti che al

momento rappresentano una situazione di pericolo per tutti gli utenti. Ribadiscono nella missiva i civici: “Anche la variante di Tavernelle necessita di manutenzione come del rifacimento della segnaletica orizzontale, della pulizia delle banchine, del ripristino dell’illuminazione delle torri faro e la sostituzione di una barriera spartitraffico”.