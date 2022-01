UMBRIA La lettere di un paziente per ringraziare la nostra sanità: "Il mio quadro clinico era difficile, ma l'equipe è stata impeccabile"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un lettore che ha voluto ringraziare publicamente medici e personale paramedico dell'Ospedale di Terni, in particolare del Reparto di Chirurgia generale con specialità chirurgiche diretto dal Professore Nicola Avenia. Buona lettura.

Mi chiamo Caludio Narducci e ho quasi 65 anni, nel mese di ottobre 2021 sono stato operato (per ben tre volte) in altra sede per ulcera gastrica perforata ma purtroppo in maniera non risolutiva. Fortunatamente sono stato indirizzato da amici di famiglia di Roma, presso il vostro ospedale Santa Maria della Misericordia di Terni e nello specifico al Reparto di Chirurgia generale con specialità chirurgiche diretto dal Professore Nicola Avenia. Il mio è stato un complesso stato clinico che è stato subito gestito no solo dal chirurgo generale, ma da un gruppo multidisciplinare conposto da radiologo, cardiologo, oncologo, gastroenterologo e nutrizionista. Nonostante le difficoltà dovute alla mia delicata situazione sono statp operato con successo dal pprofessore Fabio Rondelli e dalla sua equipe (più che equipe io la definirei... macchina da guerra) i dottori Angelo Rozzi e Stefano Avenia (e altri di cui non ricordo il nome). Ma voglio ringraziare tutti calorosamente: il personale medico, infermieristico ( partire dal caposala GIovanni Formichetti) che mi hanno accolto e seguito con meticolosa attenzione, grande professionalità e non comune umanità Grazie, grazie, grazie.