Incidente stradale al Bulagaio con lesioni gravissime, ma manca la querela: imputata assolta

Una donna è finita davanti al giudice con l’accusa di lesioni personali stradali gravissime, ma in base alla riforma Cartabia non si procede se manca la querela.

La donna, una 68enne perugina difesa dall’avvocato Patrizia Conti, era accusata di lesioni stradali gravissime “perché alla guida dell’auto per colpa consistita in imprudenza e negligenza nel percorrere la strada Perugia-Ponte Rio, giunta all’intersezione con la strada San Marino, non concedendo la precedenza all’autovettura condotta” da un uomo “proveniente dal senso di marcia opposto”, viaggiando a una velocità superiore al limite consentito “e non assicurandosi di poter effettuare la manovra evitando pericolo e intralcio agli altri utenti della strada, andava a scontrarsi con l’auto” dell’altro conducente “a cui cagionava lesioni gravissime con 90 giorni di prognosi e un indebolimento permanente di un organo”.

I fatti sono avvenuti il 21 febbraio del 2020. Il difensore ha prodotto una transazione della persona offesa con la compagnia di assicurazione, nella quale viene precisata la rinuncia all'azione penale nei confronti dell’imputata.

Il giudice di fronte alla mancanza della condizione di procedibilità, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere.