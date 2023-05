La lite stradale finisce a botte e con uno sfregio sul volto: 50enne sotto processo

Uno sfregio di 7 centimetri al volto causato da un taglierino e calci sferrati con gli anfibi ai piedi con la rottura delle costole. Sono le accuse che hanno portato in tribunale un eugubino di 50 anni, difeso dall’avvocato Ubaldo Minelli, per l’aggressione ai danni di un 60enne, un importante esponente del motociclismo internazionale all’interno della Federazione Italiana Motociclismo, assistito dall’avvocato Paolo Righi.

La vicenda nasce da un litigio stradale, “futili motivi legati alla viabilità”, avvenuto il 7 aprile del 2022 sulla Perugia-Ancona. Secondo gli atti processuali i due stavano percorrendo la strada, in auto, quando l’imputato avrebbe effettuato un sorpasso in prossimità di un restringimento di carreggiata. La parte offesa avrebbe protestato, scattando anche una foto alla targa del mezzo, da mostrare in un secondo momento alla Polizia stradale.

I due avrebbero proseguito per alcuni chilometri facendosi segni vicendevoli, fino a fermarsi in una piazzola.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe aggredito l’altro automobilista “brandendo un taglierino” e scagliandosi contro l’altro con “calci e pugni”, facendolo cadere a terra e colpendolo “violentemente al costato e agli arti inferiori e superiori anche utilizzando gli scarponi”. Poi sarebbe spuntato un taglierino per infliggere una profonda ferita al volto.

L’imputato, che ha sempre sostenuto che non aveva alcun taglierino in mano ma quello sfregio era stato causato dalla fibbia del giubbotto, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato condizionato all’audizione di alcuni testi, che sono stati sentiti nel corso dell’ultima udienza: un amico dell’imputato e la suocera. Entrambi hanno affermato che l’uomo, incontrato poco dopo i fatti, “indossava scarpe da tennis e non anfibi” e un giubbotto di pelle con una cerniera nel polsino. Sarebbe imputabile proprio alla cerniera, e con un gesto involontario durante il litigio, ad avere provocato il ferimento del 60enne.

Il processo a carico dell’uomo, accusato di lesioni gravissime per lo sfregio permanente e i traumi che erano costati 40 giorni di prognosi alla vittima, si discuterà il 21 settembre prossimo.