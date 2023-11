Svolta senza dare la precedenza e si scontra con una moto: a processo per lesioni

Un 48enne, difeso dall’avvocato Carlo Bizzarri, è finito davanti al giudice con l’accusa di lesioni personali colpose a seguito di un incidente stradale.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo, “per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia” mentre si trovava alla guida della sua autovettura, lungo la strada che conduce da San Mariano a Castel del Piano, avrebbe effettuato una “svolta a sinistra senza dare la precedenza”, provocando così un “incidente stradale andando a collidere con il motociclo” che procedeva in senso di marcia opposto. Nello scontro il motociclista riportava una frattura scomposta del radio e altre lesioni, giudicate guaribili in 70 giorni.

Con la riforma Cartabia questo reato è perseguibile oggi a querela di parte, mentre all’epoca dei fatti (il 19 marzo del 2022) era a procedibilità d’ufficio. Attraverso una transazione tra le parti si potrebbe, quindi, chiudere il processo penale.