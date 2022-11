"Lenzuoli d'oro" in ospedale, stangata della Corte dei conti: "In 9 devono risarcire 5,5 milioni di euro"

Condanna per dirigenti ed ex apicali della sanità umbra. La vicenda è collegata all'indagine sui presunti concorsi pilotati e da poco la Procura ha chiuso le indagini per i medesimi fatti