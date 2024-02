Perugia-Rimini, scontri pre-partita tra tifosi: una ventina a rischio, acquisite immagini telecamere

A meno di 20 ora dall'accaduto la Questura, attraverso la Digos, ha acquisito le telecamere della videosorveglianza pubblica e privata nella zona Stadio e fi Pian di Massiano dove si sono svolti gli scontri tra tifosi del Perugia e del Rimini, prima dell'inizio della partita, che la Polizia ha placato a fatica. Una ventina i profili a rischio a Daspo o denuncia per violenza o danneggiamenti. Per fortuna non risultano feriti.

LA RICOSTRUZIONE - Un gruppo di tifosi del Rimini si sono diretti nella zona del parcheggio vietato agli ospiti e una volta scesi si sono trovati all'altezza del Museo del Grifo. Un errore o una provocazione? Da quel momento è scattato lo scontro

IL SINDACATO DI POLIZIA: il SIAP - "Disordini, botte e lancio di petardi, prima del fischio iniziale, hanno caratterizzato il pre partita. Con il rischio che qualcuno potesse farsi male sul serio, non solo tra gli agenti" ha scritto il segretario provinciale dal Siap Perugia, Giacomo Massari "È inaccettabile il comportamento da incivili di gruppi contrapposti di tifosi che, prima della partita Perugia-Rimini, che si è disputata ieri (sabato 3 febbraio), sono venuti in contatto creando il caos e mettendo a repentaglio l’incolumità dei colleghi presenti. Poliziotti che erano lì per compiere il proprio lavoro, ovvero tutelare tutti i tifosi e garantire il regolare svolgimento della partita, che dovrebbe essere un bel momento di sport e di fair play”.