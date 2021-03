LETTORI | Le vaccinazioni alle fasce deboli: quando? Dove? Con che vaccino? Avete idea cosa vuol dire avere la fibrosi cistica

Ho inviato una e mail alla regione Umbra riguardo alle vaccinazioni per le persone in fascia fragili.. la e mail è questa.Buon pomeriggio, alcuni giorni fa vi ho inviato una email con i miei dati personali (Ilaria Cristofani) e quelli dei miei genitori (sono le persone con le quali convivo) e chiesto informazioni riguardante i vaccini per le fasce deboli! Ho letto, su vari articoli, che il primo aprile la regione Umbra darà il via alle vaccinazioni per le fasce più deboli. È una fake news oppure è realmente così? Come funziona, verremo chiamati dalla regione oppure dalla usl di provenienza? Aspettando con ansia una risposta, vi auguro un buon fine settimana. Ilaria Cristofani Cosa devo fare per avere una risposta e chiarezza per quanto riguarda la vaccinazione per le fasce deboli???? Ma voi sapete cosa vuol dire avere la fibrosi cistica, la conoscete? Vi do qualche informazioni su questo.. La fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa.

E’ una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente. E’ dovuta ad un gene alterato, cioè mutato, chiamato gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), che determina la produzione di muco eccessivamente denso. Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti e assimilati. Seppure il grado di coinvolgimento differisca anche notevolmente da persona a persona, la persistenza dell’infezione e dell’infiammazione polmonare, che causa il deterioramento progressivo del tessuto polmonare, è la maggior causa di mortalità nei pazienti FC. Al momento non esiste una cura definitiva. Oltretutto sono immunodepressa, perché 8 anni fa sono stata sottoposta a trapianto polmonare bilaterale a causa dei danni che la fibrosi cistica aveva apportato ai miei polmoni.

Per non farmi mancare niente sono anche diabetica a causa del tanto cortisone che negli anni ho dovuto assumere! Vi chiedo solo di sapere alcune informazioni.. 1 È vero che le fasce deboli inizieranno ad essere vaccinate dal 1 aprile? 2 verranno vaccinati anche i conviventi delle persone fragili? 3 sapete che per noi immunodepressi si devono usare solo due tipi di vaccini il Pfeiffer e Moderna? 4 come e dove devo registrarmi per prenotare la vaccinazione? Spero si ricevere risposte esaustive. Grazie! Ilaria Cristofani Ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta e informazione.. è una vergogna!!!