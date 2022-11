Le rubano il cellulare, lo ritrova sotto al letto di una donna

Il cellulare era nascosto sotto al letto. Ma il nascondiglio non aveva impedito all'applicazione dedicata di localizzarlo. La padrona di casa è stata denunciata per ricettazione dai carabinieri di Castel del Piano, messi sulla giusta direzione dalla proprietaria dello smartphone, una ragazza che aveva denunciato il furto del cellulare in piazza IV Novembre. Ma come le era sparito, le era ricomparso proprio grazie alla funzione.

La donna che lo aveva con sé con i carabinieri ha provato a giustificarsi, sostenendo di averlo trovato. Ma il fatto che fosse stato nascosto non li ha convinti. Per cui per la donna è scattata la denuncia.