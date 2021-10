Partigiano, operaio e sindacalista: alla Perugina una targa in memoria di Italo Vinti

Partigiano, operaio e sindacalista. Tutto questo era Italo Vinti che viene oggi ricordato con la targa in memoria affissa nella sala sindacale della Perugina, industria simbolo della città di cui è stato primo presidente del Consiglio di Fabbrica.

La cerimonia di consegna - prevista per lo scorso anno, nel decennale della morte di Vinti, ma poi rimandata a causa della pandemia - si è svolta ieri presso la sala Pietro Conti della Camera del Lavoro di Perugia e ha visto la partecipazione dei figli di Italo, dei suoi compagni di lavoro e di partito, dell’Anpi, della Cgil e di Simona Marchesi, coordinatrice della Rappresentansa Sindacale Unitaria (Rsu) Perugina, nelle cui mani è stata consegnata la targa.

“Per me è un vero onore ricevere a nome e per conto di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Perugina questa targa in memoria di un grande sindacalista, che non ho purtroppo conosciuto personalmente, ma la cui storia e il cui esempio sono ancora vivissimi all’interno della fabbrica - ha detto Marchesi, ricevendo il ricordo dalle mani di amici e familiari di Italo Vinti -. Faremo tesoro della storia e dei valori di Italo per cercare di continuare in quell’azione di difesa dei lavoratori, dei più deboli e del valore della solidarietà, che tanto gli era caro”.

Italo Vinti è stato partigiano, prima nella Brigata d’urto proletaria San Faustino, poi nella V Brigata Garibaldi di Pesaro; sindacalista di rilievo alla Perugina; consigliere comunale e provinciale di Perugia; cittadino onorario di Cremona, Alfonsine e Pietralunga; iscritto nell’Albo d’oro del Comune di Perugia.