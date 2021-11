Ponteggi irregolari e norme anti-Covid non rispettate: quattro denunce e un cantiere sequestrato

Con gli incidenti sul lavoro divenuti ormai un'emergenza nazionale, con l'Umbria che non fa eccezione, continua l'attività preventiva e repressiva da parte dei Carabinieri, grazie alla sinergia tra i reparti territoriali ed i comparti di specialità. Ecco così che ieri (mercoledì 17 novembre), in seguito ai controlli svolti dai militari delle stazioni di Trestina e Monte Santa Maria Tiberina, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Perugia e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, sono scattate denunce e sanzioni e un cantiere è stato sottoposto a sequestro per cinque giorni.

Il servizio ha visto il controllo di sei ditte operanti su due cantieri edili avviati su alcune unità abitative nell’ambito di lavori per efficientamento energetico con il bonus del 110%, per un totale di undici dipendenti.

Al termine di una lunga serie di verifiche, che hanno comportato il puntuale esame di tutte le posizioni dei lavoratori, il controllo della documentazione in possesso delle ditte, il riscontro delle varie autorizzazioni presso gli uffici competenti, ma soprattutto la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, quattro responsabili a vario titolo delle aziende operanti sono stati deferiti in stato di libertà per le ipotesi di violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai ponteggi presenti. Sono scattate inoltre ammende per un totale di 5.682,00 euro.

In uno dei due cantieri sono inoltre emerse alcune irregolarità rigiardo le norme anti-Covid, con i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del Lavoro che hanno proceduto al sequestro del cantiere per giorni cinque, con intimazione a porre in essere tutte le prescrizioni previste per il contenimento del fenomeno emergenziale sanitario in atto.