Lavoratore perugino investito da un camion a Carpi: è in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro per un un 55enne umbro trasportato d'urgenza e in codice rosso all'ospedale modenese di Baggiovara. L'uomo, secondo quanto riporta 'Modena Today' di origini perugine e dipendente di una ditta di autotrasporti, nel pomeriggio di oggi è stato investito da un camion nei pressi di uno stabilimento dell'Opas, grande impianto di lavorazione di carne suina con sede a Carpi.

"A quanto si apprende l'uomo - si legge su 'Modena Today' - sarebbe rimasto incastrato tra la baia di carico e il rimorchio di un autocarro che procedeva lentamente in retromarcia. Sul posto si sono portati l'ambulanza e l'automedica del 118: il ferito è stato soccorso e caricato in ambulanza per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri e dalla Medicina del Lavoro".