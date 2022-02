Gualdo Cattaneo, controlli in azienda dei Carabinieri: scoperti lavoratori in nero, denunciato il titolare

Controlli in aziende e cantieri per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso sono stati disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Cattaneo, i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e personale dell’Ispettorato Territoriale di Perugia hanno denunciato in stato di libertà un 30enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.

L’imprenditore non avrebbe osservato le disposizioni di legge in merito alla nomina del medico competente e non avrebbe sottoposto i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.

Questi ultimi non risultavano sufficientemente informati in materia di igiene e sicurezza, non sarebbero state adottate idonee misure antincendio e i luoghi di lavoro non avrebbero avuto la dotazione di idonea segnaletica sulla sicurezza, oltre ad essere privi di armadietti personali. I locali, in ultimo, presentavano carenze igienico-sanitarie.

Durante il controllo è emerso che due lavoratori erano stati assunti irregolarmente e per tale violazione è scattata anche la sospensione dell’attività e la chiusura per cinque giorni, più sanzioni amministrative e ammende per complessivi 30.000 euro.