Lavori Umbra Acque, rubinetti chiusi a Torgiano: calendario, mappa e orari

Un pomeriggio con i rubinetti chiusi in diverse frazioni del Comune di Togiano "a causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione". Ad annunciarlo è 'Umbra Acque', che elenca poi le frazioni in cui mancherà l'acqua corrente giovedì prossimo (26 novembre) dalle ore 16 alle ore 21.

LA MAPPA - Brufa, via Colle, via Bastia, via Torgianese, via dei Palazzi, via Col di Mezzo, via Belvederino, via della Cooperazione, via della vite e tutte le rispettive limitrofe.

"Al momento del ripristino del servizio - ricorda l'azienda in una nota -, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445"